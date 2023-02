400 personnes pour le "#comeback": cette fois, la soirée des jeunes MR de Jodoigne n’a pas déclenché de polémique

Cette fois, c’est dans la salle côté Cour de l’athénée que le rendez-vous était fixé avec comme thème, une fête de circonstance, la Saint-Valentin. "On a fait pas mal de publicités ces dernières semaines, notamment devant les écoles de la Ville et à la gare des bus. On s’était fixé 300 participants, nous avons réalisé 400 entrées !, c’est génial qui plus est que tout s’est parfaitement déroulé, dans un bon esprit, et sans excès."

Et sans polémique, cette fois-ci. Car en septembre dernier, une polémique était née sur les réseaux sociaux, évoquant des règles de sécurité bafouées lors de la précédente soirée organisée par les Jeunes MR de Jodoigne: 350 jeunes étaient présents, ce qui est trop pour la salle qui abritait cette soirée. Axel Nulluy avait rapidement expliqué que "si le chiffre de 350 personnes pour la soirée est exact, il faut le nuancer, car ces 350 personnes se sont étalées sur la soirée."

Axel Nulluy qui précise aujourd’hui que les jeunes MR savent très bien que c’est délicat à Jodoigne (et environs) de faire la fête, de sortir ou simplement de profiter de sa jeunesse: "Notre concept de soirées #comeback est né en août dernier et il marche plutôt bien. On a aussi vu que les jeunes répondaient massivement présents, issus des trois grandes écoles, l’occasion de rassembler des personnes qui ne se côtoient pas souvent et cela aussi, c’est super sympa. On a constaté que cela manquait de rassembler les jeunes pour une belle parenthèse !"

La sonorisation a bien assuré tandis que le "carré VIP" pour les personnes plus âgées qui souhaitaient un peu plus de calme a également connu son succès.

"Nous avons également veillé à distribuer de l’eau gratuitement, tout au long de la soirée, car c’était important de s’hydrater sainement également."

À noter les bracelets de couleurs différentes pour que les serveurs sachent quelles boissons ils pouvaient donner aux participants.

Un grand chien bleu comme mascotte

Autre grand moment de la soirée, la mascotte qui a débarqué ; un grand chien… bleu, MR oblige. "C’est la nouveauté, et on a constaté que la mascotte a eu son succès auprès des jeunes. Un petit buzz, avec un chien endiablé qui a dansé à leurs côtés toute la soirée ! On n’a pas encore trouvé de nom pour cette mascotte mais on se penche là-dessus et, certitude, elle reviendra, surtout le 1er mai à Jodoigne !"

En partenariat avec les Responsible Young Drivers, des éthylotests étaient disponibles en fin de soirée, pour s’assurer que les jeunes et moins jeunes quittant la fête étaient en état de conduire. "Il fallait que la fête soit réussie jusqu’à son terme."