Jodoigne : 30 000 € pour améliorer la visibilité des zones 30 aux abords des écoles

Cette subvention est destinée à couvrir les frais liés à la mise en œuvre du marquage spécifique aux abords et au sein des zones 30, couvrant 80% des dépenses et plafonnée à 5 000 € par site.

Du côté de la Ville, on est enchanté de cette aide financière et on planche à présent sur les mesures qui seront prises, sachant que Jodoigne n’a pas attendu ce subside pour sécuriser ses écoles.

Outre le marquage, la Ville de Jodoigne a également investi en 2021 avec 20 figurines Tom et Lily installées aux abords des écoles primaires de l’entité pour inciter les usagers à rouler moins vite pour un budget de 23 000 €.