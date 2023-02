Jodoigne : la Brasserie des Tours prend du gal(l)on

Antoine de Barquin (25 ans) et Lloyd Reygaerdts (26 ans) viennent d’ouvrir devant leur brasserie un espace d’accueil de 40 places. On y propose, en plus des bières, de la crème glacée produite par un voisin, le glacier Les Marquises. C’est dire que les jeunes brasseurs ont voulu créer un espace où il fait bon vivre, riche de jeux de société, d’un kicker et, bientôt, d’un billard.

Depuis huit ans déjà

"Lloyd et moi, raconte Antoine, on est amis depuis nos primaires à la Providence. Je termine mes études de bio-ingénieur, mais cela ne nous a pas empêchés de créer un projet à deux. Évidemment, cela n’a pas été simple au départ, mais nous avons appris en huit années de pratique à faire des bières que l’on déguste avec plaisir."

Cette passion qui les a fait s’installer dans l’ancien Lidl les pousse sans cesse vers l’avant. "Nous nous sommes vite aperçus des possibilités qu’offrait notre nouvel espace de travail, mais aussi qu’à deux, ce serait peu aisé à gérer. C’est pourquoi Lionel Van Cauwelaert (28 ans) nous a rejoints en octobre 2022. Si Lloyd s’occupe plutôt de la gestion quotidienne et administrative, moi je suis plutôt dans la fabrication de la bière. Quant à Lionel, qui a terminé ses études en marketing à Ephec, le but est qu’il sache lui aussi tout faire à la brasserie, de la création à la production. Et que son regard commercial sonde le marché."

Lloyd Reygaerdts veille à ce que tout se passe dans les règles de l’art… comptable: "Nous n’avons pas voulu brûler les étapes, dit-il. Dans un premier temps, il y a deux ans, nous savions qu’il était dans nos cordes de commercialiser cinq bières, mais nous n’en avons lancé que trois sur le marché. Les trois dernières seront à disposition dès la semaine prochaine. L’objectif est de brasser 40 hectolitres dès le printemps. Enfin, nous voulons à terme intégrer notre brasserie dans le développement durable tout en proposant un lieu de détente et d’apprentissage. Voilà pourquoi, dès ce 15 février, nous proposerons ici un atelier de zytologie. La zytologie est à la bière ce que l’œnologie est au vin."

Trois nouvelles bières dès le 13 février

Ajoutons que l’espace d’accueil de la brasserie proposera trois nouvelles bières de dégustation dès ce lundi 13 février: la White Cloud (5%), la Triple de la Gadale (8%) et l’Everest (7,5%) s’ajouteront à la Jungle Ipa (5,5%), à l’Atomic Rasberry (5,5%) et à la Mandaille (6,7%). "L’objectif est de se démarquer des bières traditionnelles, dit Antoine de Barquin. Notre framboisée (l’Atomic Rasberry), par exemple, sera moins sucrée que les fruitées que l’on trouve dans le commerce. Et notre brune, la Triple de la Gadale, reste légère au goût." À noter: les bières peuvent être emportées (2,50 € la bouteille de 33 cl) ou consommées sur place (3,80 €). Avec sagesse, cela va de soi.

Brasserie des Tours, chaussée de Charleroi, 58, à Jodoigne: 0488 28 87 36,https ://brasseriedestours.com