À Jodoigne, la famille syrienne Bitar est en deuil: un ami, prêtre libanais, est décédé à Alep, victime du tremblement de terre

Georgina poursuit: "Mon frère Akram a 48 ans et habite seul un appartement au centre d’Alep. J’ai voulu être rassurée et lui ai immédiatement téléphoné. Il était, comme tous les habitants et malgré l’heure matinale, dans la rue par mesure de sécurité. Il était sain et sauf, mais il m’a décrit une situation épouvantable, et surtout le manque de secours en Syrie, les gens dans la rue malgré la neige et le froid sec qui règnent là-bas."

Jack explique que les immeubles à appartements du centre d’Alep ont tous bougé. Le souci, c’est qu’ils ont subi d’autres secousses, dues à la guerre celles-là, et que ces immeubles qui ne sont pas à l’origine particulièrement résistants, se trouvent sur une zone à risques de séismes importants. On l’aura compris: un malheur en entraîne un autre dès que la terre bouge.

« Mon frère ne veut pas quitter le pays »

"Akram, révèle Georgina, ne veut pas quitter le pays malgré les conditions de vie misérables. Il se couvre de couvertures en journée, car il n’y a pas de chauffage dans son appartement faute de mazout. Les gens autour de lui ont peur et préféreront souvent dormir dans leur voiture plutôt que dans un immeuble."

Cette mère de famille ne comprend pas pourquoi son pays est pour l’instant délaissé et que la majorité des secours sont adressés à la Turquie. "J’espère que cela va vite changer, dit-elle. Je viens d’apprendre que l’Algérie et l’Irak nous porteront de l’aide, mais l’ampleur de la catastrophe est telle qu’il nous faudrait davantage de bras et de moyens, car il reste des personnes sous les décombres et chaque heure qui passe, ce sont des vies que l’on ne peut sauver."

Georgina montre une photo, celle du prêtre catholique libanais Imad: "C’est chez lui, quand nous étions en Syrie, que nous assistions au culte. C’était une bonne personne. Nous venons d’apprendre que son corps avait été retrouvé sans vie sous les décombres".