« Mon Panier Bio » a été obligé de s’adapter à la crise

Son épicerie bio, depuis son ouverture en 2011, a connu des hauts et des bas. Quelques belles années d’abord et même une année faste lors de la première année du Covid-19.

"Seul l’alimentaire, à certains moments de l’année, restait ouvert, poursuit-il. En plus, les clients se déplaçaient peu et avaient tendance à acheter des produits locaux. En 2021, les rentrées étaient correctes, disons moyennes, mais ce fut compliqué entre janvier et août 2022. La perte globale était mensuellement de 5 000 €. Il a donc fallu changer son fusil d’épaule et réduire la voilure. Concrètement, je suis passé d’un temps plein et demi à un seul temps plein, et ce afin de diminuer les coûts fixes."

Succès des produits bio en vente rapide

Pourquoi les clients se font-ils plus rares ces derniers temps ? "La crise est globale, répond Éric Evrard. Évidemment, la guerre en Ukraine n’y est pas étrangère, ainsi que l’inflation et l’augmentation des prix, notamment de l’énergie, un peu partout. Les gens regardent à la dépense. Ce qui est symptomatique, c’est qu’un client sur deux qui passe la porte de mon magasin se dirige vers les produits de vente rapide qui sont toujours soldés. Je peux même dire que ma clientèle se divise en deux groupes: les personnes qui ont des revenus importants et que la hausse ou la baisse des prix n’influence guère ou peu, et puis les personnes acquises à la qualité du bio, mais que leur bourse dirige à présent plus fréquemment vers les grandes surfaces."

Comment voit-il l’avenir du bio ? Il est modérément positif. "Si on sort de la crise, le bio aura toujours sa raison d’être, mais ne le cachons pas, on rame un peu en ce moment. La solution ? Réorienter l’agriculture vivrière, - celle dont l’objectif premier est d’assurer la subsistance de ceux qui la pratiquent -, pour limiter le pouvoir de l’industrie et mettre sur les rails une coopérative de petits producteurs locaux."