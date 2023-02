Jodoigne : c’est le dernier jour, ce mardi, pour donner son avis sur le projet de réaménagement du site du hall sportif

Les élus Écolo ont découvert les dernières avancées du projet lors d’une réunion de la CCATM ce jeudi 2 février: "Bien que nous soutenions largement ce beau projet, nous regrettons et soulignons l’absence d’une plus forte communication sur les canaux de la Ville et le manque de concertation citoyenne, comme c’est le cas pour les autres grands projets de la ville (Bosquet, mobilité, commerces). L’enquête publique reste donc l’outil principal pour donner votre avis sur ce projet".