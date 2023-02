Du lien, pour faire reculer la solitude

" Dès que j’ai pris connaissance de l’existence de cette opération Place aux liens, raconte Yvette, j’ai pris contact avec Dominique Evrard. Je lui ai décrit ma situation de veuve et mon besoin de compagnie. Dominique est alors venue. Elle m’a présenté Anne-Marie Loeuille. Notre binôme a fonctionné tout de suite. J’avais face à moi une dame compréhensive et gentille. En plus, Anne-Marie communique aisément alors que moi, de caractère, je suis beaucoup plus introvertie. Cela ne nous a pas empêchées de sympathiser tout de suite. Depuis cette rencontre, nous nous voyons en moyenne une fois par semaine. Nous ne restons pas toujours chez moi (voir ci-dessous). Mais même lorsqu’Anne Marie vient chez moi, nous trouvons rapidement des sujets de conversation. Il est vrai qu’Anne-Marie est particulièrement cultivée. C’est très agréable de discuter ensemble.

La moitié des binômes échouent

Cette amitié réussie, il faut oser l’écrire, n’est pas forcément une constante. Depuis la création du projet Place aux liens dans les communes de Beauvechain, Ramillies et Jodoigne, environ la moitié des binômes donne satisfaction. Il y a donc aussi pas mal d’échecs.

" Les duos qui sont en place sont solides, explique Dominique Evrard, mais comme dans toute histoire de relations humaines, il y a des affinités ou non.

Parfois, entre deux personnes, il n’y a pas d’atomes crochus. En clair, que ce soit la personne qui reçoit chez elle ou la (ou le) bénévole, on garde la liberté de se retirer du projet. Nous le comprenons parfaitement, Hélène Gadisseux et moi. Reste qu’il y a pour l’instant des demandes en attente de la part de personnes qui ont entre 60 et 80 ans. "

Hélène Gaisseux: "Quand nous avons lancé le projet en novembre 2020 avec Dominique à Beauvechain, Jodoigne et Ramillies, nous pensions que seules les personnes très âgées seraient intéressées. Erreur ! Certes le senior âgé est plus vulnérable, mais la solitude est partout. À présent, nous développons le projet plus largement, en allant sur Incourt, avec Larissa della Faille, du Plan de Cohésion sociale de cette entité."

Pour tous renseignements: Hélène Gadisseux, 010 24 17.19 ou Dominique Evrard, 010 81 59.56.