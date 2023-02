Jodoigne : Manitou (rock garage) sort « Eponym », son premier EP

Cela vient de se concrétiser en deux temps. Depuis le 15 janvier, leur clip Liquid Sun est visible sur YouTube. Peu de visages sur les images, car ils sont cachés par des masques de dindon et les cinq membres du groupe se trémoussent à qui mieux mieux dans un poulailler désaffecté. Il y a là Maxime Capelle, Gilles Dodelet, Simon Jourez, Nicolas Leboutte et Clément Rey. Et, visiblement, ils s’amusent autant que sur leur EP Eponym, qui est sorti ce 30 janvier (également sur YouTube).

Pourquoi cette percée soudaine ? "Cela faisait trois ans que nous répétons, explique Maxime Capelle (batterie). Au départ, nous étions plutôt du genre blues-rock, mais notre style a très vite évolué vers une sorte de rock garage post-punk. Avec un grain de folie dans une musique qui, finalement, nous correspond bien puisque nous y avons trouvé notre cohésion."

Ce style, on le retrouve donc sur Eponym. Cet EP compte cinq titres, ce sont tous des compositions originales qui ont été enregistrées et mixées par l’ingénieur du son Thibault Schouters, chez Koko Records, à Sprimont, en région liégeoise. Clément Rey: "La suite logique, ce fut l’enregistrement du clip entre Noël et Nouvel an. Il a été tourné chez moi, à Dongelberg, qui est resté notre base, même si la plupart des membres du groupe sont de Braine-l’Alleud".

Manitou aborde les grands changements de société et le rapport à soi, le tout de manière intense et personnelle. "C’est vrai que nous développons un style spécifique, termine Clément Rey, et je pense pouvoir dire que les fans de rock garage devraient s’y retrouver. C’est d’ailleurs l’objectif à présent: nous produire sur scène. Ce sera le cas à la Couronne, à Braine-le-Château, le samedi 25 mars." Et d’'autres dates devraient suivre…

Pour tout renseignement: Clément Rey (0470 06 24 00), www.manitouband.be