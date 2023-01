Jodoigne : les 50 ans des « Commerçants réunis »

Ces journées de fête à l’ancienne furent autrefois la marque et la clé de voûte des commerçants, et Réginald Leroi tient à replonger dans cette ambiance le Jodoigne de 2023. "La braderie 1900 sera remise sur pied cette année, via des animations d’époque, des véhicules d’époque, mais également via les costumes portés par les commerçants. Nous reviendrons vite vers vous pour en déterminer les contours", a-t-il lancé dans son discours qui préfaçait la soirée.

Cette bonne nouvelle énoncée devant quelque 150 personnes avait été précédée par un rappel qui ne manquait pas d’émotion. C’est en effet en 1971 que José Leroi, le père de Réginald, à l’initiative d’Henri Tordoir, devenait le premier président de l’association des indépendants, créée en réaction à l’instauration de la TVA: "Les commerçants de Jodoigne sont même allés défiler avec un cercueil à Bruxelles, rappelle Dany Tordoir, le fils de feu Henri. La TVA leur portait un sale coup et il était temps pour les indépendants de se serrer les coudes."

Réginald Leroi, lui, a rappelé ce qui fit la force de ses prédécesseurs: des animations tout au long de l’année. Outre la braderie, il cita le fameux bal des indépendants, la visite de saint Nicolas, la chasse aux œufs instaurée en 1989, le bal du 20 juillet, la foire commerciale, le jumelage avec Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados) et le mariage du boudin vert et de la tarte au fromage.

L’échevin du Commerce, Olivier Debroek, prit ensuite la parole. Il rappela que les difficultés de la vie n’ont pas empêché l’association des commerçants de persévérer, notamment au début des années 2000, quand il fallut se remettre de l’évasion commerciale vers d’autres horizons. Certes les "Commerçants réunis", qui étaient 200 naguère, ne sont plus qu’une cinquantaine actuellement, mais a dit l’échevin, "l’association garde toute sa place et elle aura son rôle à jouer dans la nouvelle zone commerciale du Bosquet". Et d’ajouter qu’elle aura toujours le soutien du collège communal.