Jodoigne : grâce au miscanthus, les voyants restent au vert pour la nouvelle piscine

Du côté de Jodoigne, on se montre serein et surtout, on reste convaincu et optimiste sur le dossier "piscine".

Valéry Kalut, président de la Régie communale autonome (RCA), confirme: "Nous avons reçu les offres par rapport au marché public. C’est clair que nous étions curieux de voir si les offres seraient conformes à notre budget ou si, vu l’explosion des coûts actuellement, cela allait être démesuré. Au final, l’augmentation n’est pas insurmontable et nous prévoyons donc de passer au conseil d’administration de ce mardi, 4 des 5 lots. Le cinquième lot n’était hélas pas valable mais cela n’influencera pas le dossier à ce stade puisque ce sont des postes qui ne sont pas trop importants dans un premier temps".

Coût total estimé: 8,5 millions d’euros

La décision sera ensuite envoyée à Infrasports qui soutient le projet avec un subside d’environ 4 millions d’euros (sur un budget de quelque 8,5 millions d’euros hors TVA). "Infrasports doit vérifier la conformité des offres dans un délai de trente jours. Une fois ce retour positif, un délai d’environ deux mois est à prévoir pour que les sociétés débutent le chantier. On sera donc autour du mois d’avril."

Et l’avenir de la piscine, qui pour rappel actuellement ne possède plus de bassin accessible au grand public, ne s’annonce pas noir comme dans d’autres communes.

"En effet, nous avons fait le bon choix en n’optant ni pour le gaz ni pour le mazout, mais bien pour des plaquettes en bois et du miscanthus, donc pour aucun carburant fossile, ce qui permettra de limiter le coût d’utilisation, poursuit Valéry Kalut. Alors oui, je peux le dire, la nouvelle piscine de Jodoigne va bel et bien voir le jour !"

L’ouverture est espérée pour la fin 2024

Et de lancer un appel aux nageurs: "J’entends que d’autres bassins envisagent de fermer… Je dis aux pratiquants de nous rejoindre dès l’ouverture soit pour le grand bassin de 25 mètres avec six couloirs, soit dans le bassin d’apprentissage avec deux niveaux. De son côté, le vestiaire comptera une centaine de cabines. Il s’agira bel et bien d’une piscine sportive pour nager et former les élèves des écoles de Jodoigne et des environs. Sa vocation ne sera pas uniquement récréative. Notre but est que les jeunes fassent du sport."

Avec un chantier qui, estime-t-on, devrait durer un an et demi, les premiers plongeons sont espérés pour la fin du mois de décembre 2024.