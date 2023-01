À Jodoigne, Dombiez repart du bon pied et veut que Dongelberg bouge en 2023

Des anciens sont toujours présents, comme son papa Léopold Daoust, qui est resté vice-président tout en souhaitant laisser la place à plus jeune que lui.

Ces glissements aux postes du comité des fiesses ont constitué la trame du discours de Kevin Daoust, le 21 janvier, à la Maison de village, où il présentait ses vœux devant le bourgmestre Jean-Luc Meurice, l’échevine Ludivine Henrioule et une bonne quarantaine de villageois.

Un programme particulièrement chargé en 2023

"Un énorme merci pour commencer à tous nos bénévoles, a lancé" Kevin Daoust. Sans vous, rien ne serait possible. Je voudrais aussi dire un mot du comité où évoluent des personnes de tout âge dont je ne tire que du positif. "

Et de citer son papa Léo, puis celui qui lui a succédé à la vice-présidence, Allan Verstegen, sans oublier ceux dont il énumère le prénom en toute simplicité: Marie-Jeanne la secrétaire, Dany "le couteau-suisse", Ghislain le trésorier, Éric, José et Michaël.

La bonne nouvelle de 2022, c’est qu’une équipe de jeunes s’est mise en place. "Bienvenue, a dit Kevin Daoust, à Amélie, Jade, Flo, Loïc et Sébastien, ce dernier étant le DJ de la petite bande. Le dernier arrivé, Jean-François (voir ci-dessous) est également un précieux renfort, car il est à l’origine de la reprise de la brocante au village."

Et de terminer son discours pour le programme particulièrement riche de l’an neuf. "Nous voulons que Dongelberg bouge. Il y aura nombre d’événements, grands et petits, tout au long de 2023. Le 25 février, un concours de belote est prévu ; le 9 avril, ce sera la chasse aux œufs ; le 30 avril, concours de couyon et soirée karaoké. Et puis, il y aura notre événement des 1, 2 et 3 septembre: la kermesse aux moules."

Dans ce programme viendront s’insérer, le 8 juillet, les Scènes de villages chères au GAL Culturalité et au centre culturel.

Comme le disait David De Wilde, jeune papy de neuf petits-enfants, le grand mérite du comité des fiesses, est d’avoir redynamisé les fêtes de l’enfance. "Je me réjouis déjà du prochain Halloween (le 28 octobre) et de la Saint-Nicolas (le 3 décembre). C’est un vrai bonheur. Que d’émotions avec les petits !"