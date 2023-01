Des agriculteurs prêts à se lancer dans le partage d’énergie

Matinée riche en sources d’inspiration sur l’énergie du futur pour les agriculteurs de l’est du Brabant wallon, puisque l’organisateur Culturalité est actif sur Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez et Ramillies. Une grosse trentaine d’arboriculteurs et d’agriculteurs avaient répondu à l’invitation et s’étaient rendus à Lathuy, dans la matinée du 12 janvier, à la ferme Mélotte. Philippe Mélotte: "C’est une bonne chose pour nous, agriculteurs, de voir Culturalité nous tendre la perche depuis deux ans afin de mieux réfléchir à notre avenir énergétique."