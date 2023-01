Jodoigne : 21 nouvelles places aux Lutins grâce au plan Cigogne

À Jodoigne, comme partout ailleurs, les demandes de places dans les milieux d’accueil de la petite enfance pleuvent. Pour mieux gérer cela, un dispositif a été mis en place, comme le confirme la directrice ff du service enfance, Madeline Grimard: "On a énormément de demandes mais on peut les gérer grâce à la procédure d’inscription mise en place. Cela permet d’avoir une visibilité plus claire face aux demandes. Il suffit d’aller sur le site de la Ville et de remplir le formulaire. Pour nous, c’est un gain de temps et de gestion. Mais clairement, on ne sait pas reculer les murs et nous devons donc refuser des demandes".