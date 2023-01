Jodoigne : Pierre Mathues s’attribue le Nobelge

Si vous aimez rire avec ce qui constitue notre spécificité, du Chokotoff à la Maison royale, et du kayak au parade ground (pour les ex-miliciens), vous vous délecterez des délires débités par Pierre Mathues. Cet ancien enseignant, en prince de l’autodérision, se fait conférencier pour nous expliquer pourquoi on a, par exemple, deux rois et deux reines. " À l’heure des “Du coup”, des “Voilà, voilà”, voici une conférence interactive jubilatoire sur les mots et l’univers des dictionnaires, explique Anneline Rigo, du Centre culturel de Jodoigne et Orp-Jauche. Pierre Mathues voyage dans son propre “Dictionnaire à l’aise de la langue française”. Le parcours est drôle, loufoque ou incongru. On y apprend, par exemple, que l’anagramme de Pablo Picasso est Pascal Obispo. "