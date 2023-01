Jodoigne : les futurs éducateurs du Cepes forment les cyber héros

Tout a débuté avec la participation d’enseignants à une formation de l’ONG "Bibliothèques sans frontières", centrée sur la lutte contre le cyberharcèlement, l’hameçonnage, les fake news. À Jodoigne, Isabelle Devos et Aurélie Bertholet sont allées plus loin et ont décidé de proposer aux enfants ce programme qui leur montre comment naviguer sur le web de manière sûre et responsable. Mais au lieu de voir les professeurs enseigner ces notions, ce sont les élèves de 6e "technique de qualification – agent d’éducation" qui ont mis au point une animation éducative de 2 heures sur le thème de la sécurité en ligne et de la citoyenneté numérique. But de cette activité: fournir des informations et des pistes de réflexion pour une utilisation sûre et responsable d’internet par les enfants et les jeunes.

Cinq thématiques

"Ce sont de futurs éducateurs. Cela entre donc pleinement dans leur formation. En plus, ils sont proches des enfants qui sont très réceptifs aux messages véhiculés. Les échanges sont constructifs. Nous veillons à faire systématiquement des feedbacks pour apporter quelques corrections et les rediriger, mais tout se déroule vraiment très bien."

Cinq thématiques sont abordées: "Sois cyber futé" pour bien réfléchir avant de partager (réseaux sociaux, vie privée, identité numérique, surexposition, e-réputation) ; "Sois cyber vigilant" pour ne pas tomber dans le panneau (sécurité, fake news, valider l’information, critique de l’information) ; "Sois cyber secret" car un secret, c’est sacré (mots de passe sécurisés, confidentialité en ligne) ; "Sois cyber sympa" car être gentil, c’est cool (cyberharcèlement, citoyenneté, bienveillance en ligne) ; et "Sois cyber courageux" car si tu as un doute, il s’agit d’en parler (dialogue, référents).