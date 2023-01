Jodoigne : la valorisation du personnel communal à l’étude

Ce mercredi, la salle des Rendanges à Jodoigne était bondée pour les traditionnels vœux du collège au personnel communal. Absent pour cause de grippe, le directeur général, Jonathan Piret, a chargé le bourgmestre, Jean-Luc Meurice, de relayer son message. C’est que les élus et le directeur sont conscients des nombreux efforts réalisés par le personnel communal "avec la reprise en force après la pandémie. Toutes les activités ont repris de plus belle, les citoyens étant parfois plus nerveux et impatients, sans oublier les attentes et les demandes du collège nombreuses et parfois exigeantes. Malgré tout, un fantastique travail a été réalisé avec conviction et professionnalisme, ce qui est important pour le bon fonctionnement de l’administration".