Des légionelles dans un immeuble de Jodoigne ? « Rien d’alarmant » assure le syndic de la Résidence du Parc

Ce message indique que "depuis Noël 2022, deux cas de contamination aux légionelles ont été détectés dans des appartements situés aux numéros 113 et 115 de la chaussée de Wavre, à Jodoigne, au sein de la Résidence du Parc. Bien que des analyses et vérifications n’aient pas été réalisées dans les autres appartements de l’immeuble, d’autres cas de contamination sont potentiellement suspectés".

Toujours selon ce courriel, au 12 janvier 2023, " environ trois semaines après la découverte de cette dangereuse contamination, les habitants de l’immeuble n’ont toujours pas été prévenus par le comité des copropriétaires et/ou le syndic de l’immeuble, et les travaux de décontamination ne sont toujours pas programmés. Il faut rappeler que la légionellose, bien que non contagieuse, est une infection respiratoire grave due à une bactérie présente dans les eaux douces tièdes ou chaudes. Elle s’observe plus fréquemment chez les personnes âgées ou fragilisées par une maladie ou certains traitements.

« Le problème sanitaire est d’autant plus critique que la majorité des habitants sont des seniors »

Dans le cas présent, le problème sanitaire est d’autant plus critique que la majorité des habitants de la Résidence du Parc sont des seniors qui, pour un certain nombre d’entre eux, ont déjà une santé fragilisée par d’autres pathologies ".

Et de préciser encore: " Les légionelles à l’origine de la légionellose se trouvent dans les eaux douces tièdes et chaudes des installations humaines: canalisations (ce qui est le cas à la Résidence du Parc, à Jodoigne), pommeaux de douche, robinets, bains thermaux, etc., mais également dans les climatiseurs, les humidificateurs, les brumisateurs de vapeur d’eau, etc.

Jusqu’à ce que les travaux de décontamination – qui ne sont actuellement pas encore programmés – soient effectués, il est vivement recommandé à tous les habitants de la Résidence du Parc d’éviter les bains et douches à l’eau chaude afin d’éviter de respirer les vapeurs d’eau et les microgoutelettes contaminées. Se laver au lavabo et consommer l’eau ne posent, par contre, pas de réel problème sanitaire ".

Et de conclure: "La situation à la Résidence du Parc est d’autant plus critique que, en dépit de tout élémentaire principe de précaution, les responsables de l’immeuble (comité des copropriétaires et syndic) ont jusqu’à présent refusé d’avertir les habitants du danger existant, mettant ainsi sciemment en potentiel danger la santé, voire la vie, des habitants. En date du 12 janvier, les indispensables travaux de décontamination ne sont toujours pas programmés".

On lira ci-dessous que le syndic de l’immeuble reconnaît l’existence d’un cas mais se veut très rassurant.