Jodoigne et Beauvechain : deux nouveaux Intermarché dans l’est du Brabant wallon

Le plus simple était de s’adresser à Damien Gérard, auditeur général de l’Autorité belge de la concurrence, puisque le reportage avançait que le dossier des travaux était gelé suite à la présence d’un Carrefour Market Mestdagh à 200 mètres à vol d’oiseau de l’ancien Mestdagh, lequel était susceptible d’être repris par Intermarché.

"Il n’y a pas de concurrence entre Carrefour Mesdagh et Intermarché Mestdagh, argumente Damien Gérard, puisque le Carrefour de l’avenue des Combattants Borlée a tout simplement changé d’enseigne pour devenir Intermarché Mestdagh."

Notons toutefois que ce scénario n’était pas prévu au départ. Depuis plusieurs mois, il était question qu’Intermarché occupe le Mestdagh de la rue de Piétrain. "On s’attendait à une ouverture dès le mois de septembre, explique Olivier Debroek, échevin du Commerce à Jodoigne. À la Ville, nous ignorions qu’Intermarché reprendrait le Carrefour."

C’est dire aussi qu’en matière de communication, Intermarché peut mieux faire.

Tant à Jodoigne qu’à Hamme-Mille, rue des Épinoches, les Carrefour ont changé d’enseigne le 3 janvier pour devenir Intermarché Mestdagh. À Hamme-Mille, les clients avaient été prévenus au moyen d’une affichette, sur la porte d’entrée du magasin, qui leur signalait que le magasin serait fermé le 2 janvier pour rouvrir sous enseigne Intermarché le lendemain. Une manière de procéder qui a fait grincer les dents. "Carrefour, nous explique une cliente de Tourinnes-la-Grosse, propose à sa clientèle une carte de fidélité à points. Ces points devenaient à la longue des chèques d’achat à utiliser dans l’enseigne. Or, du jour au lendemain, la carte n’a plus été valable chez Intermarché. Il me faudra désormais me rendre au Carrefour de Bierges si je veux rester fidèle à Carrefour."

Intermarché, lui, propose une nouvelle carte de fidélité, qui permet de récupérer de menues sommes sur le compte en banque des clients. Et, en attendant de mettre de l’ordre dans ses rayons, vend à prix cassés les marchandises restantes des anciens Carrefour.