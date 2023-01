Quand 220 seniors de Jodoigne fêtent le Nouvel An

Jean Levieux, le président du conseil consultatif communal des aînés (CCCA), était dès 11 h 30 à l’entrée de la salle des Rendanges pour saluer chacun et chacune et fêter la bonne année à plus de 200 aînés. C’est également lui qui a pris la parole le premier pour présenter peu après midi le collège communal – avec le sourire pour les quelques retardataires. Lui succédant au micro, le bourgmestre, Jean-Luc Meurice a lui aussi formulé ses vœux pour 2023 et salué le travail réalisé en 2022 par le plan de cohésion sociale. Il a également dévoilé les grands axes des activités concoctées pour les aînés en 2023. Car, il faut le souligner, les seniors jodoignois sont extrêmement actifs. Ils auront, dès le mardi 24 janvier, à partir de 13 h 30, à la salle des Calèches du château Pastur, la possibilité de se familiariser avec les smartphones et les réseaux sociaux. Cet atelier intergénérationnel est également programmé à la même heure le mardi 31 janvier. Rebelote le 7 février, de 13 h 30 à 16 h, mais en la salle Saint-Lambert cette fois, et avec des jeux de société et des pâtisseries préparées par les jeunes. À noter: ces activités sont organisées par le plan de cohésion sociale et de l’AMO Jeun’Est dans le cadre de l’opération Solidarcité.