Jodoigne : un magasin Kruidvat à la chaussée de Wavre

C’est fait, le parc commercial du haut de la ville est complet. Après les enseignes Action et Eldi, c’est Kruidvat qui vient d’ouvrir ses portes. En fait, nos lecteurs s’y attendaient un peu plus tôt, puisque nous avions annoncé l’ouverture du commerce vers la fin du mois de septembre (notre édition du 9 août 2022). Des travaux en ont toutefois retardé l’ouverture. C’est Jessica Van Boven qui gère le commerce, avec un dynamisme qui fait plaisir à voir. "C’est commun à notre personnel, sourit-elle. Les quatre employées et moi sommes d’abord au service des clients."