Jodoigne : le numérique est désormais présent dans toutes les écoles communales

Ludivine Henrioulle Demeester, échevine de l’Enseignement: "C’est un investissement considérable mais qui en vaut la peine et surtout, on a un excellent retour des premiers investissements. Au départ, c’est vrai que pas mal d’enseignants ont un peu flippé mais là, il y a dorénavant un réel intérêt pour le numérique. Il a été apprivoisé. En revanche, on a eu quelques soucis de fluidité du réseau, avec des connexions qui n’étaient pas assez performantes, mais cela a été réglé depuis lors et aujourd’hui, les écoles qui en possédaient déjà font de l’excellent travail."

Toutes les écoles communales seront donc désormais équipées, "et aussi toutes les classes, ce qui était notre souhait. On a proposé des formations continues pour des professeurs qui, ensuite, forment leurs collègues."

En ce qui concerne Sainte-Marie-Geest, un autre projet a été lancé, tout comme pour l’Ardoisière. "Ils ont été retenus par la Communauté française avec des tablettes individuelles pour les élèves. Cela vient donc en complément des tableaux qu’ils possèdent déjà. Le travail apporte là aussi de bons résultats et nous examinons cela, pour déterminer un investissement futur pour des tablettes dans toutes les écoles. Mais avant cela, on prend un peu de recul sur le travail des élèves et enseignants afin de faire les bons choix."

À noter aussi que le codage est enseigné dans les écoles primaires communales et que la Ville veille aussi au suivi des enfants. "L’usage d’internet doit être balisé. On a des personnes qui viennent parler des avantages mais aussi des dangers d’internet. Il faut que la pratique soit la plus saine possible et, surtout, soit sécurisée pour les enfants."

Le montant total de l’investissement sur cinq années est de 169 000 €.