Jodoigne : des cagoules, un coup-de-poing américain, le 1er mai, en rase campagne...

Ce geste et l’attitude de ces jeunes gens firent craindre au professionnel qu’un mauvais coup était en train de se préparer à l’abri des regards. Il passa donc un coup de fil à ses collègues qui étaient au travail, afin qu’ils se rendent sur place et contrôlent les suspects pour les dissuader de passer à l’action ou peut-être découvrir ce qu’ils avaient derrière la tête…

Pourquoi étaient-ils rassemblés dans ce champ et en possession de cagoules ? Les policiers qui sont parvenus à les intercepter n’ont pas eu de réponses satisfaisantes à ces questions. Lors de la fouille, ils ont en tout cas trouvé sur un jeune homme originaire de Wavre, outre sa cagoule, un coup-de-poing américain.

Si un petit tour sur internet permet de trouver très facilement ce genre d’objet en métal où l’on passe ses doigts pour frapper le poing fermé, il s’agit d’une arme blanche qui peut occasionner d’importantes blessures aux victimes et dont la possession est interdite en Belgique.

Son propriétaire, qui a déjà deux condamnations dans son casier judiciaire, a dès lors été cité devant le tribunal correctionnel pour s’expliquer. Mais il n’a pas fait le déplacement à Nivelles et le dossier a été examiné par défaut, il y a un mois. Vu le caractère inquiétant des faits, une peine de cinq mois d’emprisonnement et une amende avaient été requises par le ministère public.

Un mois mais sursis de trois ans

Le jugement vient de tomber et il est un peu plus clément. Le jeune homme écope par défaut d’un mois de prison assorti toutefois d’un sursis de trois ans, ainsi que d’une amende ferme de 800 €. Le tribunal a également ordonné la confiscation du coup de poing américain.