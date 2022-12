Le Rotary a offert 116 repas de fête à Jodoigne et dans les environs

C'est sous la direction de Thibaut van Doorslaer, président du Rotary Club de Jodoigne, que les membres du club ont offert cette semaine plus de 100 repas de fête aux personnes isolées ou dans le besoin. "Ce fut toute une organisation, explique José Bauwin, l'un des membres. Trois itinéraires étaient au programme des onze membres qui ont participé à l'opération. Le premier de Jodoigne à Noduwez en passant par Piétrain; le second du côté de Jandrain et d'Orp-Jauche; le troisième, enfin, a conduit une équipe vers Incourt, Ramillies et Perwez."