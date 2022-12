Jodoigne : père Noël s’est baladé à Mélin

Maryse Vanwelkenhuysen se dit par ailleurs ravie de l’évolution de son équipe d’animation: "On débute avec ce type d’activité et le souhait est d’intégrer aussi les enfants du village. Pour cela, on compte ouvrir et dynamiser Mélin, faire en sorte que les gens aient l’envie de se rencontrer, toutes générations confondues. Pas mal d’activités se relancent dans les environs, on va donc veiller à profiter de cette nouvelle dynamique pour faire vivre le village".

Jusqu’à présent, au niveau des festivités, on connaît la fête des jardins. Mais "Qualité Village Mélin" veut aller plus loin et toucher aussi les jeunes par exemple. Ainsi l’ASBL proposera prochainement peut-être un carnaval – le délai pour mettre une telle activité sur pied semble fort court – et plus sûrement une distribution d’œufs lors de la fête de Pâques.

"On veillera à y aller progressivement, ajoute Maryse Vanwelkenhuysen. En tout cas, nous serons attentifs à toutes les générations. Nous avons aussi le projet de mettre sur pied des soirées villageoises, chacune d’entre elles étant consacrée à un thème particulier. Le tout est de trouver un fil conducteur et rassembleur."

Neuf personnes composent le comité de "Qualité Village Mélin": André Gillain, Michèle Charles, Anne-Sophie Bosman, Julie Delvaux, Serge Frédéric, Jan Kuypers, Pierre Decarme et Maryse Vanwelkenhuysen, sans oublier pour l’animation Éric Claes, le père Noël venu en direct de Laponie Sart-Mélinoise. Maryse Vanwelkenhuysen est la dernière arrivée: "Ils sont venus me chercher suite à un départ". Le comité a proposé à Maryse de prendre la responsabilité de la cellule animation ce qu’elle a accepté avec enthousiasme. "Dans ma vie professionnelle, je suis agent de voyages et guide touristique. Pourquoi pas ce nouveau challenge ? Mon souhait est que Mélin bouge, avec la volonté aussi que Sart-Mélin, où j’habite, soit représenté avec Mélin et Gobertange."