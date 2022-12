Jodoigne : horaire adapté pour les gardiens de la paix en cette période de fêtes

Son quotidien ? "Pour moi, c’est un peu différent car j’ai suivi aussi une formation d’agent constatateur. Mais pour le reste, on s’occupe des dépôts clandestins, des mégots jetés au sol, des déjections canines… On fait beaucoup de prévention. Nos conseils pour le stationnement sont souvent appréciés. Et puis, la mission la plus appréciée, principalement par les riverains et les commerçants, c’est la sécurisation des commerces et du centre."

Les gardiens de la paix patrouillent le plus souvent en duo, à la fois à Jodoigne et dans les villages alors que le steward urbain s’occupe exclusivement de l’hyper-centre.

En cette période de fêtes, leur horaire a été adapté: "Nous restons désormais plus tard le soir, pour assurer une présence lors de la fermeture des commerces. Il y a un effet rassurant pour les commerçants, avec qui nous avons noué des contacts assez familiers. On a pas mal d’échanges et cela permet très souvent de résoudre de petites choses avant que cela ne dégénère. Et puis, il y a ce rôle dissuasif pour les personnes pétries de mauvaises intentions…"

L’application BetterStreet est fort utile

Les gardiens de la paix, comme le steward urbain, travaillent en fonction d’informations reçues. "Il y a bien entendu les réseaux sociaux où les gens se plaignent. Mais notre principale base de données, c’est l’application BetterStreet. Elle fonctionne super-bien, les Jodoignois l’utilisent pour signaler les soucis rencontrés. Le plus souvent la Ville réagit au quart de tour ! C’est à souligner !"

Jean-Luc Meurice, bourgmestre, confirme: "Au départ, j’étais assez sceptique quant à cette application mais force est de constater que c’est un réel succès. C’est un service positif pour tout le monde, les habitants sont contents des interventions".

Les gardiens de la paix assurent parfois des missions fort inhabituelles: "Un jour, raconte Antoine Dolhen, nous avons été appelés pour une divagation d’animaux: un cochon se baladait en pleine rue… Je vous assure, ce fut difficile de le capturer, ce fut tout sauf évident, malgré la perche. Finalement, on a rusé: avec du pain, on a su l’attirer à l’écart de la circulation et même à le ramener jusqu’à sa propriété…"