Jodoigne : bientôt un béguinage à la mode nordique

Deux amis, André Habay (Jodoigne) et Thierry Quertinmont (Bonlez), se sont associés pour proposer dans un avenir proche, à Jodoigne, chaussée de Tirlemont, une autre façon de vivre en autonomie. "Nous nous sommes inspirés du mode de vie scandinave, dit André Habay. Les 14 logements à ossature bois, en construction actuellement, permettront à des familles sans enfants ou aux personnes seules, sur un espace d’une centaine de mètres carrés, de vivre en solidarité les unes avec les autres. On sait que les nombreuses villas quatre façades qu’on trouve en Brabant wallon sont souvent inadaptées aux aînés. En plus, ces personnes sont le plus souvent isolées."