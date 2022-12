Jodoigne : la boulangerie fait gagner 1.000 litres de mazout ou un an de pains

Les temps sont durs en cette période de fêtes de fin d’année. Mais qu’à cela ne tienne, la solidarité existe et les idées originales ne manquent pas. L’Atelier du pain l’a bien compris et a décidé de s’associer au Centre Esso Brabant Jacquet-Labaisse pour offrir à ses clients "un concours de folie !" Pour rappel, L’Atelier du pain possède des boulangeries à Jodoigne, Hélécine, Grez-Doiceau, Ramillies, Hannut, Chaumont-Gistoux et Thorembais.