Jodoigne : Intermarché n’ouvrira pas en 2023

Ce mardi, le directeur général de la Ville a signalé que le dossier des travaux, alors que le permis est délivré, est gelé: "On a eu la confirmation qu’Intermarché n’ouvrira pas le magasin en 2023. Nous nous inquiétions de ne rien voir bouger, car la Ville lutte contre les cellules vides. La réponse est tombée et des discussions constructives sont entamées par rapport à l’avenir. Le Carrefour est situé dans la zone à l’étude avec le schéma d’orientation local (SOL) du Bosquet. Intermarché n’est pas opposé à fermer ce magasin et à développer ses activités dans l’ancien Mestdagh, même si elle loue ce dernier bâtiment".

Le Carrefour Market cédé à un promoteur ?

Bref, le loyer sera donc versé en 2023 sans exploitation des lieux. "Le SOL du Bosquet va faire l’objet de spéculations, et Intermarché est disposé à céder cette propriété si la Ville en fait la demande, et surtout si un promoteur marque de l’intérêt pour le site", ajoute le directeur général de la Ville.

Inutile de dire que, vu le nombre de promoteurs à la réunion d’information sur le SOL, l’intérêt devrait rapidement se manifester.

C’est aussi un élément important pour le personnel qui pourrait déménager de site, à deux pas, sans perdre son emploi. En attendant, la taxe sur les cellules vides sera appliquée mais, pour un groupe comme Intermarché, cela ne devrait pas mettre ses finances en péril. Il n’y aura donc pas d’enseigne Intermarché à côté ou presque du Carrefour Market.