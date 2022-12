Jodoigne : Bertrand Matelart illumine la place de Mélin

C’est réussi, autant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’ancien atelier. Il faut dire que l’homme n’a pas lésiné sur la déco. Un kilomètre et demi de guirlandes lumineuses judicieusement disposées – jusqu’à former une roue derrière le vélo ancien accroché au mur du restaurant. Ajoutez à cela de grandes sphères mauves et une demi-douzaine de sapins, dont le plus haut culmine à 6 mètres. "Et j’ai aussi bénéficié de la complicité de mes voisins Anne Étienne et Philippe Dalose: la façade de leur maison en pierre de Gobertange est également ornée de décorations de Noël." L’objectif de tout cela ? "Le plus important, c’est de ressentir l’esprit des fêtes, le côté chaleureux, convivial et relax quand on est entouré de ceux qui nous sont chers. J’ai voulu qu’on se sente bien et qu’on puisse déguster l’un ou l’autre plat de saison pour passer une soirée qui sort du quotidien."

Bertand Matelart a voulu franchir un pas supplémentaire en offrant à sa clientèle un brin de musique: "Visiblement la formule plaît puisque certaines soirées thématiques affichent déjà complet. Il reste quelques places pour le 28 décembre, à 19 h 30, avec le guitariste et compositeur Moogisha, qui fusionne blues, soul, hip-hop et rock. Le 30 décembre, dès 19 h 30 également, on accueillera le duo pop-rock Maya et Johan. Pour ces deux dates, la formule à 24 € (entrée, prosecco et planche apéritive) sera celle de l’apéro musical."

BisousBisous des fêtes, jusqu’au 1er janvier (sauf les 24 et 25 décembre). Réservations en ligne: bisousbisous.be.