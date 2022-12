Jodoigne : 6,375 millions d’investissements au budget 2023

Parmi les dépenses les plus importantes, on trouve les dotations à la zone de police (1 730 000 €, + 107 000 €), à la zone de secours (1 750 000 €, +250 000 €) et à la Régie communale autonome Plaine de la Gadale (50 000 €). Pour la zone de secours, la Ville apprécie l’intervention de la Province pour faire face aux coûts.

Les frais de personnel augmentent considérablement (+600 000 €) en raison d’une indexation de près de 6 % des salaires et d’une augmentation importante des cotisations de pensions. Pour rappel, l’an dernier, l’augmentation était déjà de 500 000 €, ce qui fait donc plus d’un million d’augmentation pour ce poste alors qu’aucun engagement de personnel n’est prévu.

La crise énergétique a également un impact, avec une augmentation des dépenses de 500 000 €. De quoi inciter le collège à sensibiliser le personnel communal et à installer des régulateurs d’énergie dans les bâtiments pour diminuer l’ensemble des consommations énergétiques de 10 %.

Côté recettes, la plus importante provient de l’impôt des personnes physiques (inchangé): 7,1 millions, soit une augmentation de 1,7 million due notamment au versement anticipé de deux mois de la part du fédéral. Jodoigne a saisi l’opportunité pour constituer une provision de 735 000 € afin de pouvoir assumer des dépenses futures inattendues ou non prévues. Les recettes liées aux centimes additionnels au précompte immobilier (inchangés) sont estimées à 4 440 000 € (+350 000 €). Celles liées au Fonds des Communes sont de 2 800 000 € (+400 000 €).

À l’extraordinaire, 850 000 € pour la chaussée de Wavre

Les dépenses prévues au budget extraordinaire s’élèvent à 6 375 000 €, subsidiés à concurrence d’1 266 500 €, soit environ 20 %.

Sont prévus des travaux de voirie et de constructions d’infrastructures (2 500 000 €): la modernisation de l’éclairage public, des travaux dans les cimetières, des travaux liés à la lutte contre les inondations, des aménagements cyclables ou d’espaces de convivialité, des travaux à Molembais et aux abords de l’école de Piétrain, la sécurisation de la rue du Tilleul, de la rue des Prés et de la traversée de Jauchelette, ou encore l’aménagement de la chaussée de Wavre (850 000 €).

Une enveloppe de 2,3 millions est prévue pour l’aménagement de bâtiments et de terrains: l’extension de la crèche Les Lutins (490 000 €), l’agrandissement de l’école de Piétrain (400 000 €), la finalisation du chantier de l’hôtel des Libertés, l’aménagement de l’ancien hall sportif (avec un street workout, un agora space, une piste VTT) mais aussi l’aménagement de deux maisons de village à Zétrud-Lumay et à Lathuy.

235 000 € sont prévus pour le plan d’investissement communal, avec une partie pour les auteurs de projets notamment de la salle des Rendanges et de l’aménagement de la rue Sergent Sortet.

Enfin, 225 000 € serviront pour des machines et équipements d’exploitation, 100 000 € pour des caméras et 250 000 € pour le Piwacy (Plan d’Investissement Wallonie cyclable) et le Pimaci (Plan d’Investissement Mobilité active Communal et Intermodalité).