Un bus Express Jodoigne - Bruxelles : qu’en pensez-vous ?

Voici enfin un retour positif avec le début d’une enquête sur la possible création d’une ligne Express entre Jodoigne et Bruxelles. Le TEC sollicite en effet l’avis des habitants de l’est du Brabant wallon, invités donc à manifester leur intérêt pour la création d’une telle ligne.

Pour Jean-Luc Meurice, bourgmestre de Jodoigne, il s’agit d’une opportunité à ne pas laisser passer: "Nous avons eu de nombreuses demandes, dont une pétition, pour la création d’une telle ligne. Le message a été entendu et nous l’avons relayé auprès du TEC Brabant wallon. Nous avons eu plusieurs échanges et je dois dire que le cabinet du ministre Henry est vraiment ouvert à cette initiative. Reste à convaincre et pour cela, il est important que les réponses soient nombreuses. C’est en tout cas une excellente opportunité. L’idée, c’est que la ligne rejoigne l’autoroute E40 au départ de Jodoigne pour ensuite rejoindre Reyers et Schuman à Bruxelles".

Conseillère "mobilité" à la Ville de Jodoigne, Bénédicte Maréchal ajoute: "L’enquête est assez poussée et précise. Chaque navetteur est amené à donner son avis sur les horaires, les fréquences, le confort mais aussi les arrêts envisagés. Le bus Express partirait de la gare des bus de Jodoigne, s’arrêterait à Zétrud-Lumay et Hoegaarden, et enfin s’engagerait sur l’E40 à Tirlemont pour prendre la direction de Bruxelles. L’est du Brabant wallon est peu desservi, c’est donc une opportunité à ne pas manquer, d’où l’importance d’avoir un maximum de réponses à cette enquête."

https://www.jodoigne.be/.../une-ligne-tec-jodoigne-bxl