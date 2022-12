Le Lions de Jodoigne a offert des chocolats à 147 seniors

Samedi dernier, André Habay accompagnait Manu Bossut au home Le Clair Séjour. "Cette opération, dit-il, est toujours très émouvante, autant pour les résidents que pour les participants. Personnellement, cela me permet d’être confronté à la réalité des homes. Les sourires, les remerciements pour les petits cadeaux me réchauffent le cœur. En plus, Manu et moi retrouvons ici un ancien du Lions, Jean-Nicolas Dewaide."

Manu Bossut et André Habay ont été dans l’obligation, en passant de chambre en chambre, de porter le masque Covid. "La prudence reste de mise, explique Benoît Naveau, directeur du Clair Séjour. Nous avons assez souffert en 2020 et 2021 pour ne pas traiter le Covid-19 à la légère. Mais je rassure tout le monde: ici, nos résidents ont été vaccinés quatre fois et la situation est saine."

Benoît Naveau, à l’heure du repas, a lancé un appel aux résidents pour la photo de famille. Plusieurs d’entre eux se sont portés volontaires, comme Rosina Clément, 83 ans, et Anne-Marie Delcorps, 63 ans. "Georges, mon mari, est décédé le 8 février 2021, dit Rosina. Le choc que j’en ai ressenti n’est pas effacé. Mais je suis heureuse d’être ici. Le personnel m’apporte une réelle aide psychologique et mon amie Anne-Marie me soutient comme je la soutiens après les malheurs qu’elle a connus." Anne-Marie Delcorps enchaîne: "La visite du Lions, c’est chou comme tout. Les résidents l’attendent d’ailleurs chaque année !"

Cette année, reprend Manu Bossut, "147 cadeaux ont été distribués dans trois homes: le Clair séjour et le Cèdre bleu, à Jodoigne, ainsi que la résidence Trémouroux, à Perwez. Les chocolats ont été achetés chez Oxfam Jodoigne. Ce sont les pensionnaires de Notre Maison qui les ont emballés. Eux aussi, chaque année, se réjouissent de participer à l’opération."