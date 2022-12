Les Petits Chanteurs de France à Saint-Lambert, ce jeudi

Prestigieux concert en vue en l’église Saint-Lambert. "Au mois de novembre, explique Alexandre Wallemacq, vicaire à Saint-Médard et Saint-Lambert, j’ai reçu un coup de fil, comme d’autres paroisses d’ailleurs, me demandant si un concert des Petits Chanteurs de France serait susceptible de nous intéresser. Je n’ai pas hésité à répondre par l’affirmative, car c’est le genre d’initiative qui met de la vie dans une paroisse comme la nôtre. Nous avons préféré proposer le concert en l’église Saint-Lambert, qui se chauffe plus aisément que Saint-Médard, élément non négligeable avec le froid qui sévit en ce moment. Nous pourrons donc accueillir dans de bonnes conditions quelque deux cent vingt personnes."