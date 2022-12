Jodoigne : le comité Télévie termine l’année en beauté

Le comité Télévie Jodoigne 2023 proposait les 9, 10 et 11 décembre, sur le marché de Noël, de soutenir l’opération par l’achat de champagne, question de fêter l’an nouveau avec optimisme… et de récolter un maximum de fonds en faveur de la lutte contre le cancer. "Nous sommes contentes, se réjouit Ludivine Henrioule, membre du comité, car le bénéfice s’élève à 1 550 €. Notre comité remercie de tout cœur les personnes qui ont rendu ce succès possible."