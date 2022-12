Suite à notre article intitulé L’homme nu, un centenaire trop peu respecté à Jodoigne (notre édition du 13 décembre), dans lequel Suzanne Abs se désolait du coup de peinture pris par la statue de L’homme nu, place la Victoire, Charlotte Bastaits, chargée de communication à la Ville de Jodoigne, souhaite réagir. "La Ville de Jodoigne, écrit-elle, a été très étonnée de lire la réaction de Madame Abs, habitante d’Orp-Jauche, dans le journal L’Avenir. Elle y livre sa désolation quant à l’état de la statue “L’homme nu” de Marcel Wolfers sur le monument de la place de la Victoire. Installée depuis 1922, elle a été nettoyée en 2021 dans le respect des matériaux d’origine et de l’aspect initial de la statue. Le bourgmestre et le Cercle historique – et là entre autres Monsieur Claude Hiernaux – l’affirment, la statue a bien été respectée, en atteste la fiche de l’Agence wallonne du patrimoine. Ce monument en pierre de Gobertange et en bronze a été nettoyé et coloré comme Marcel Wolfers, spécialiste du bronze émaillé et de la peinture laquée, aimait le réaliser."