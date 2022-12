SOL du Bosquet à Jodoigne : Écolo est d’accord avec la nécessité de redynamiser ce chaînon du centre-ville mais reste vigilant

Le 28 novembre, la commune de Jodoigne a organisé une réunion publique sur le schéma d’orientation local (SOL) du Bosquet présenté par le bureau d’études " SEN5 ". L’enquête publique continue jusqu’au 23 décembre et tous les documents sont publiés et donc consultables sur le site de la commune, Jodoigne.be. Dans les rangs de la locale Écolo de Jodoigne, on se positionne sur le projet d’aménagement qui "est très ambitieux et vise à dynamiser l’ensemble du site tout en réalisant la connexion entre les commerces historiques de la rue Saint Jean et la gare des bus rue de Septembre via une colonne vertébrale favorisant la mobilité douce (piétons et vélos) depuis la rue du Bosquet", indique Judith Verhoeven.