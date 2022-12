Presque tout Jodoigne sera raccordé à la fibre optique mais pas la rue de... Mathieu Michel, le secrétaire d’État à la Digitalisation

Tous les habitants ne seront malheureusement pas raccordés et, pour l’anecdote il n’y aura pas de privilégiés puisque le secrétaire d’État à la Digitalisation, Mathieu Michel, ne figure pas parmi les heureux élus…

Laurent Petit, directeur commercial de Unifiber: "Nous travaillons avec une enveloppe fermée et la crise n’arrange rien dans les coûts. On aimerait tout faire mais à ce stade, ce n’est pas possible. Après, on est ouvert bien entendu à tout apport budgétaire."

Bref, si des moyens sont dégagés de la part de l’état, Unifiber ne dira pas non.

"Jodoigne a été une des premières communes à montrer de l’intérêt auprès d’Unifiber pour l’installation de ce réseau du futur, indique Jean-Luc Meurice, le bourgmestre de Jodoigne. Disposer d’un tel réseau, c’est contribuer à l’essor économique de la commune, c’est aider les entreprises à se développer et soutenir les citoyens dans leurs activités. Mais, nous ne pouvions le faire à n’importe quel prix, nous voulions que les travaux impactent le moins possible nos riverains et commerçants. Nous avons travaillé main dans la main avec Unifiber, alliant chantier inévitable et respect de chacun. Nous continuons à veiller à la sécurité des usagers de la route, à la quiétude des riverains et à l’accès des commerces sans oublier le respect du bâti."

Pour un commerçant de la rue Saint-Jean, les équipes de terrain ont réalisé un travail impressionnant. "J’ai été agréablement surpris. On nous avait dit qu’à la demande du Bourgmestre la rue serait" fibrée "en une journée, un lundi, jour de fermeture des commerces. Unifiber l’a fait. Plusieurs commerçants de la rue sont venus me trouver, ils n’en revenaient pas: chantier impeccable, respect des demandes, communication claire…".

À Jodoigne, quelque 30 km de câbles roses Unifiber ont donc été installés, passant le long de 2 500 habitations. Les câbles munis de fibre optique sont placés soit en aérien sur les poteaux d’éclairage, soit le long des façades, soit en sous-sol.

Dans le centre historique de Jodoigne, plus de 70% des câbles ont été placés en souterrain par respect du bâti. "Trois zones seront encore" fibrées "en 2023: la zone 1avec Lathuy, Jodoigne-Souveraine et Dongelber et la zone 2 avec Zétrud-Lumay, Sainte-Marie-Geest et Saint-Remy-Geest après les fêtes et la zone 3 avec Mélin démarrera dans en mars", explique Laurent Petit.

La commune de Jodoigne sera connectée à la fibre à l’été 2023, voire en mai. "Chaque habitant pourra dès lors opter pour le fournisseur télécom de son choix et bénéficier des avantages de la fibre optique, pour autant que cet opérateur soit client de Unifiber. Pour rappel, Unifiber met la fibre à la disposition de tous les opérateurs de manière ouverte et non-discriminatoire."

A noter, pour ceux qui s’en inquiètent, la fibre optique, ce n’est pas la 5G…