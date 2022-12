Jodoigne : l’intérêt pour le Salon d’hiver de Saint-Jean-Geest confirmé

Le froid a été un souci pour nos activités extérieures même si la tente chauffée a eu son petit succès. Mais par exemple, la pêche aux canards au profit du Relais pour la Vie n’a pu avoir lieu, on ne pouvait décemment laisser une personne dehors toute la journée pour tenir le stand. Mais la vente de jouets a bien fonctionné et des fonds ont malgré tout été récoltés ".

Autre point, samedi, les visiteurs venaient de plus loin que l’an dernier: "On a eu des gens de Hannut, de Waremme, de Hoegaarden, de Braives. C’est un nouveau public et cela veut dire que le bouche-à-oreille a bien fonctionné. Dimanche, en revanche, on a retrouvé nos habitués de la commune".

La présence de Papa et Maman Noël a également eu son petit succès.

Le rendez-vous et donc fixé en 2023, le deuxième week-end de décembre, pour une troisième édition.