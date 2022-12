Coups de couteau mortels à Jodoigne : Ayoub Hireche déclaré coupable de meurtre

La délibération a duré un peu plus de six heures, mardi à Nivelles, pour permettre aux jurés de trancher sur la culpabilité d’Ayoub Hireche. Les avocats de la défense, lundi après-midi devant la cour d’assises, avaient annoncé qu’ils ne plaideraient pas la légitime défense et que leur client devrait sans doute être reconnu coupable de meurtre. Mais ils invoquaient l’excuse de la provocation pour faire diminuer drastiquement le minimum de la peine – lire ci-dessous – à appliquer. Ils n’ont pas été suivis par les jurés…