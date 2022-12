Coups de couteau à Jodoigne: dix ans de réclusion pour Ayoub Hireche

L’avocate générale Stéphanie Bonté, qui avait glissé lors de ses réquisitions sur la culpabilité que le crime commis le 7 août 2021 à Jodoigne ne valait sans doute pas la peine maximale de trente ans, a suggéré pour sa part une peine de vingt ans de réclusion. En convenant que c’était difficile, en délibération, de fixer un chiffre et d’arriver à une peine qui ait du sens à la fois pour l’accusé et pour la société.

Elle a précisé au passage qu’elle aurait "un peu de mal" à lire dans l’arrêt à rendre que l’absence de casier judiciaire d’Ayoub Hireche pourrait constituer une circonstance atténuante. Parce qu’on sait qu’à l’instar de la victime qui avait été condamnée pour cela, l’accusé a lui aussi commis plusieurs vols. Mais comme il a réussi à faire croire qu’il était mineur d’âge en mentant sur sa date de naissance, il n’a pas été poursuivi en correctionnelle…

Du côté de la défense, les avocats ont indiqué accepter que les jurés n’aient finalement pas tenu compte, lors de la délibération sur la culpabilité, de l’excuse de provocation. Mais ils ont demandé, en ce qui concerne la peine, que le contexte du meurtre soit pris en considération. En précisant que leur client n’avait rien d’un criminel endurci. Avant de tuer, M’hammed Hireche, le jeune homme qui a 23 ans aujourd’hui n’avait commis que de petits vols, de GSM notamment.

"Dans notre métier, on a l’habitue de côtoyer de vrais criminels, vulgaires, brutaux, a plaidé Me Stéphane Jans. Et puis il y a lui, Ayoub, qui a grandi dans une famille normale en Algérie, qui a quitté son pays plein de rêves et qui s’est fracassé sur la réalité du quartier Nord à Bruxelles. Il n’était pas prêt… Ce qui amène les meurtres, ce sont les histoires des hommes. Ce jeune plein d’espoirs, qui s’exprime bien, a été pris dans une mécanique infernale qui a mené à deux petites minutes durant lesquelles son destin a basculé."

La défense a demandé à la cour de ne pas prononcer une peine de plus de dix ans de réclusion. Au terme d’une délibération qui a connu un surprenant rebondissement – lire ci-contre -, la cour a entendu les arguments des avocats de l’accusé: celui-ci écope finalement de dix ans.

L’arrêt rendu peu après 16h souligne l’extrême gravité des faits et la détermination violente, voire l’acharnement dont a fait preuve l’accusé en portant huit coups de couteau à la victime.

Mais il retient aussi à titre de circonstances atténuantes les conditions précaires dans lesquelles vivait Ayoub Hireche, sa désillusion sur ses conditions d’accueil et l’échec de son intégration dans un pays où il rêvait de devenir footballeur professionnel.

Pour la cour, l’accusé ne constitue pas un danger social particulier, et sa personnalité "autorise l’espoir d’un amendement".