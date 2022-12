L’homme nu, un centenaire trop peu respecté à Jodoigne

Suzanne Abs est férue d’histoire, "passionnée même, et ce depuis mon enfance. Voilà pourquoi, après ma carrière dans l’enseignement, je suis devenue guide touristique bénévole à Orp-Jauche, où j’habite, ainsi que dans l’est du Brabant wallon". Chaque fois qu’elle est de passage au centre de Jodoigne, elle s’indigne: "La statue de “L’homme nu” est dressée sur une colonne en pierre de Gobertange, façonnée et placée par un entrepreneur local. Ce monument a été inauguré pour le défilé patriotique du 15 octobre 1922, époque fertile de réalisations de monuments commémoratifs pour saluer le courage des soldats victimes de la guerre 1914-1918. Plus tard, on ajoutera le remerciement de la population aux morts de la Seconde Guerre mondiale. La place, appelée initialement place Urban, deviendra après la Grande Guerre place de la Victoire".