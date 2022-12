Jodoigne : une peine de travail de 180 heures pour des violences conjugales

Le couple, originaire du Maroc, habitait Jodoigne. La femme déposa plainte en novembre 2020 et elle déposa un certificat médical sur lequel le praticien fait état d’une lèvre abîmée et de lésions sur le visage. Elle révélera ensuite que les scènes de coups durent depuis janvier 2013.

« Chacun a sa manière d’éduquer les enfants »

Voilà qui a valu à Mustapha C., 55 ans, une comparution à l’audience correctionnelle du 2 novembre dernier à Nivelles. Il a tout d’abord nié la scène de coups du 12 novembre 2020 ainsi que celles, épisodiques, dénoncées depuis près de dix ans.

Il a toutefois fait une légère marche arrière. Il est possible qu’elle ait reçu l’un ou l’autre coup involontaire lors de disputes provoquées, selon lui, par l’état d’hystérie dans lequel pouvait se mettre son ex-femme.

"Tout ce qu’elle dit, elle l’invente. C’est une stratégie mise en place il y a plusieurs années déjà pour obtenir le divorce. Je ne l’ai jamais frappée. Mes enfants ? Je les gronde lorsqu’il le faut. J’exerce mon rôle de père. Chacun a sa manière d’éduquer les enfants. Elle a une manière plus laxiste que la mienne."

Délivrée de son « bourreau »

L’avocate de la maman fit référence au fait que les voisins ont témoigné avoir entendu les cris. Le divorce lui a permis d’être délivrée de son "bourreau" et les enfants ne voient plus leur père que quelques heures le samedi et le dimanche.

Le parquet requit 20 mois de prison avec sursis. L’avocate du prévenu plaida l’acquittement car son client "n’entend pas être condamné pour des faits qu’il n’a pas commis".

Le tribunal a coupé la poire en deux: une peine de travail de 180 heures, mais 3 500 € à payer à son ex-femme et 1 500 € à chacun des enfants.