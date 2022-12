Jodoigne : la situation foireuse des panneaux photovoltaïques du club de football

Le directeur général de la Ville, Jonathan Piret, avait confirmé que cette société avait investi en 2010 dans le cadre des tiers investisseurs, et percevait les certificats verts ainsi que la production électrique en échange d’un loyer d’occupation de la toiture. Six ans plus tard, les panneaux appartenaient à la Ville et pouvaient dès lors servir au club de football.

Sauf que la société a fait faillite et, comme l’indiquait en réponse à nos questions le directeur général, "cela a considérablement compliqué la tâche pour récupérer l’usage des panneaux… Pour l’école, on a obtenu les informations utiles, et l’école étant communale, on a pu réactiver les panneaux. Pour le club de football, la complication est qu’il faut passer une convention avec le club puisqu’il occupe les lieux. Pour eux, les travaux pour un nouveau branchement représentaient un coût important qu’ils ne souhaitaient pas assumer. Nous sommes finalement tombés d’accord. D’ailleurs, au prochain budget, le montant est prévu et en 2023, on peut le dire, les panneaux photovoltaïques seront à nouveaux opérationnels".

Inutile d’ajouter que la nouvelle a fait l’effet d’un petit séisme à Jodoigne. Depuis la sortie de l’article, de nouvelles informations ont été dévoilées et cela ne fait rire personne. Jonathan Piret confirme: "Les faits remontent à avant mon entrée en fonction. J’ai pu me renseigner et au final, j’ai constaté que la Ville perçoit encore un loyer pour l’occupation des toitures du football".

Comment cela est-il possible ? Visiblement, selon nos informations, après la faillite, Énergie Brabant wallon (ÉBW), une structure développée par les pouvoirs locaux du Brabant wallon pour promouvoir le développement durable dans la province, a repris en 2019 les activités de Publisolar.

« La production part sur le réseau et ne bénéficie ni à la Ville, ni au club de football… »

"Je ne peux que confirmer, indique Jonathan Piret. Cette structure récupère donc toujours les certificats verts. On a donc appris depuis lors que les panneaux photovoltaïques, s’ils ne sont pas raccordés pour les installations du club de football, sont en activité, mais la production part sur le réseau et ne bénéficie donc à personne, en tout cas ni à la Ville, ni au club de football…"

Pour Philippe Dalcq (J’M), la situation est regrettable: "La Ville devra en effet négocier pour récupérer son dû. Il y a donc bien un souci vu le temps que ça dure… Il leur faut plus de trois ans pour régulariser cette situation foireuse".

Nous avons tenté d’avoir la version du club de football mais n’avons pas eu de réponse à notre demande.