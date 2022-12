Jodoigne : la Haute École Lucia de Brouckère se penche sur les jeunes en errance

C’est ce département "sciences de l’éducation" qui s’intéresse à l’accroissement de difficultés liées à la jeunesse dite en errance. Que ce soient les éducateurs spécialisés, ou les instituteurs, deux formations dispensées par la HÉLdB, ces acteurs sont confrontés à des jeunes vulnérables, aux parcours chaotiques, qui sont souvent baladés d’institution en institution.

Colloque le 3 février à Wavre

C’est à ces jeunes en errance que le département "sciences de l’éducation" consacrera un colloque le 3 février prochain à la Sucrerie, à Wavre. On y parlera des outils intersectoriels qui peuvent être mis en place pour comprendre ces jeunes et venir en aide aux jeunes et aux institutions amenées à s’occuper d’eux.

Une douzaine d’experts seront présents, tout comme les étudiants des 2e et 3e années de la HÉLdB et des étudiants d’autres écoles.

« En terre-1-connue »

Tout a commencé avec "En terre-1-connue", point de départ d’une collaboration. Vinciane Defosse, maître assistante en psychologie: "Il est important que les étudiants sortent de ce rôle passif et soient dans le participatif en développant cet esprit critique et le travail en équipe." La HÉLdB collabore ainsi avec trois SRG (services résidentiels généraux): l’Hacienda, Amarrage et le Logis pour un travail sur l’APP (approche par résolution de problèmes). Ensemble, les trois services résidentiels ont créé ce projet expérimental, un programme qui ambitionne de systématiser une ouverture d’accueil pour les jeunes à la croisée des trois secteurs – aide à la jeunesse, handicap, santé mentale – en proposant un mode d’accueil innovant et intersectoriel pour offrir un accompagnement de qualité à la jeunesse en difficulté.

Gilles Cowez, directeur de l’Hacienda, s’en réjouit: "Pour ces jeunes, il n’y a pas de cases, donc on en fait des incasables. Ici, on sort le jeune de l’institution, il va dans ce lieu innovant qu’est cette ferme de permaculture à Loupoigne, un lieu de vie collective, avec une yourte. L’objectif ? Entendre le jeune dans sa souffrance, créer un réseau intersectoriel autour du jeune et créer de nouveaux modèles pédagogiques. Un vrai travail de recherche autour du jeune".

Les étudiants de la section "éducateur/éducatrice spécialisé/spécialisée" interviennent régulièrement dans ce dispositif.