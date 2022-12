Coups de coutreau mortels à Jodoigne : la défense plaide l’excuse de provocation

L’accusé qui a 23 ans et la victime qui était âgée de dix ans de plus que lui se connaissaient depuis 2019, et avaient commis plusieurs vols ensemble. Tous deux sans papiers, ils utilisaient de faux noms. La veille des faits de Jodoigne, ils avaient été arrêtés par la police de Leuven, alors qu’ils se bagarraient en rue pour une histoire assez confuse de GSM dont chacun revendiquait la propriété… et qui avait en réalité été volé quelques heures plus tôt dans un bus.

Depuis qu’il est en aveux, Ayoub Hireche affirme que le 7 août 2021 à Jodoigne, il n’a fait que se défendre. Même si les enquêteurs et l’avocate générale – lire ci-dessous – estiment sa version peu crédible, l’accusé maintient que c’est la victime qui avait sur elle un couteau de cuisine et qui l’a fait tomber au moment de s’en servir contre lui. Ce qui lui a permis de s’emparer de l’arme et de frapper.

Légitime défense ? Délicat à plaider, sachant qu’au moins huit coups de couteau ont été portés très violemment par l’accusé dans des zones vitales du corps de sa victime. Dont deux dans le dos…

"Nous ne sommes pas devant vous pour réclamer l’acquittement de notre client", a annoncé Me Stéphane Jans aux jurés, convenant que ceux-ci devraient sans doute, ce mardi, déclarer l’accusé coupable d’un meurtre.

« Tenir compte du contexte »

Par contre, pour l’avocat, il faut "tenir compte du contexte" des faits. D’après la lecture du dossier que fait la défense, il est indéniable que la victime harcelait Ayoub Hireche et le poursuivait sans cesse. C’est la thèse de l’accusé et ses conseils estiment que plusieurs éléments objectifs la confortent. Notamment l’étude de la téléphonie qui montre les centaines de coups de téléphone passés par M’hammed Sennour à leur client, y compris lorsque le premier était en prison.

On voit aussi que la veille des faits, la victime qui habitait Bruxelles est venue à Jodoigne, qu’elle a suivi Ayoub Hireche à Leuven jusqu’à leur bagarre. Et qu’au petit matin, Sennour guettait à nouveau l’accusé à la gare de Tirlemont, puis à Jodoigne.

Me Catherine Forget, qui défend également Ayoub Hireche, a plaidé que les abus sexuels que dit avoir subis son client de la part de la victime sont plausibles. Elle a regretté que les déclarations de l’accusé, dénonçant là tout de même un crime, n’aient pas été prises au sérieux par les enquêteurs.

Alors en croisant à nouveau son violeur, le 7 août 2021 sur la chaussée de Tirlemont, le jeune Algérien en a eu assez, et s’est emparé du couteau que l’autre venait de sortir de sa ceinture pour le menacer une nouvelle fois…

Au contraire de la légitime défense, l’excuse de provocation invoquée par la défense n’exonère pas l’accusé de son crime. Mais si elle est retenue, elle doit mener à alléger la peine. Les avocats ont demandé que cette question soit ajoutée à celles qui seront soumises aux jurés ce mardi matin, lors de la délibération sur la culpabilité.