Jodoigne : le Crabe redistribuera vos cadeaux aux plus démunis

Cette donnerie, nommée gratiferia, répond aux valeurs du Crabe. "Pour nous, poursuit Séverine Lecomte, il s’agit d’une forme de consommation écoresponsable et solidaire. C’est aussi une manière d’optimiser ce qui est “stocké”, de libérer ce dont on n’a plus besoin tout en contribuant à une action sociale et environnementale dans le grand Jodoigne. Face à la surconsommation, la prolifération des déchets et l’augmentation constante d’un public précarisé, il semble inéluctable et même nécessaire de changer certaines habitudes."

Les dépôts sont possibles mercredi, jeudi et vendredi

Le Crabe, tout au long de l’année, grâce à la formation de ses stagiaires, grâce à ses modules de remobilisation sociale et ses formations en métiers verts, est confronté à de fortes demandes de personnes qui cherchent vraiment à s’en sortir en donnant un sens nouveau à leur vie professionnelle. L’accompagnement des demandeurs d’emploi et le suivi de leur projet font partie de ses missions. L’association est sensible au désarroi de certaines familles en ces temps de crise. Voilà pourquoi elle tient à se mobiliser en ce sens durant une semaine.

Dès ce mercredi 14 décembre, et jusqu’au vendredi 16 décembre, de 9h à 16 h, il sera possible de déposer dans la salle du rez-de-chaussée du Crabe, rue Sergent Sortet, 23A, 1320 Jodoigne, jouets, vêtements, sacs, articles de décoration, petit électroménager ou tout ce qui pourrait constituer un chouette cadeau de Noël. Tous les cadeaux seront offerts gratuitement, en libre choix, le mercredi 21 décembre de 10h à 16 h.

Séverine Lecomte insiste: "Offrons uniquement des articles en bon état, fonctionnels. Dans ce cadre, le Crabe se réserve le droit de refuser certains dons qui ne seraient pas adaptés".

Crabe ASBL (010 81 40 50).