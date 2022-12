Jodoigne : le Chess Club Brabant Est est sur l’échiquier

Thierry Dalcq, le président, avait "constaté qu’il n’y avait pas de club dans la région de l’Est du Brabant wallon alors que je suis adepte avec des hauts et des bas depuis une quarantaine d’années mais surtout avec une passion qui grandit au fil du temps. J’ai aussi été joueur du côté d’Anderlecht durant plusieurs années. L’envie de former quelque chose dans ma commune me motivait, et on s’est rapidement retrouvé à une vingtaine de joueurs."

Outre Thierry Dalcq, le comité est composé de Philippe Grillmaier, vice-président et directeur des tournois, Alix Ingelaere, trésorier, et Lloyd Reygaerdts, secrétaire.

"Le club se veut ouvert à toutes et tous, toutes les personnes intéressées, peu importe le niveau, sont les bienvenues, poursuit Thierry Dalcq. Tous les âges fréquentent le club car les échecs, c’est pour toutes les générations. Notre plus jeune joueur a une quinzaine d’années et l’espoir est de voir s’affilier à l’avenir des grands maîtres."

Pour attirer du monde et faire en sorte que les parties soient plus attractives, le club propose actuellement des parties simultanées. "On n’est pas encore affilié pour jouer en championnat mais il est prévu qu’on passe le cap la saison prochaine."

Le club proposera bientôt des cours gratuits le mercredi après-midi pour les enfants.

"Les échecs, ce n’est pas aussi simple qu’on le croit, il faut de la créativité et de l’imagination, savoir se mettre à la place des autres pour penser, et puis, être inventif. Mais c’est donné pour tout qui veut. C’est de l’intelligence pure, tout le monde sait déplacer un pion ! Les dames sont les bienvenues, on a déjà quelques joueuses de qualité, elles s’en sortent bien, parfois mieux que les hommes !"

0488 28 87 36, Facebook Chess Club brabant Est.