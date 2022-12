Éclairage nocturne: le bourgmestre de Jodoigne demande à ORES de proposer des alternatives

Au niveau de la population, à Jodoigne (comme dans de nombreuses autres communes), cette décision ne fait pas l’unanimité: certains saluent cette mesure qui permet des économies d’énergie et est favorable à l’environnement ; d’autres déplorent une décision susceptible, disent-ils, d’engendrer des soucis d’insécurité tant au niveau des délits que pour la circulation automobile.

"Il est un peu prématuré de tirer des conclusions alors que la mesure n’est en place que depuis quelques jours, commente le bourgmestre de Jodoigne, Jean-Luc Meurice. Pour se faire une idée de l’insécurité nocturne évoquée par certains, il faudra du recul pour examiner les conséquences sur la criminalité."

Concrètement, les économies engendrées par la mesure ont été estimées à 72 000 € pour les cinq mois. Reste à voir au final, le montant exact de l’économie, sachant en outre que la Ville de Jodoigne s’équipe depuis quelques années d’un éclairage LED pour son réseau public. "Fin 2022, nous serons à 30 % de LED. On passera à 40 % en 2023 et à 50 % en 2024. Des économies importantes vont être réalisées grâce à cela car avec le LED, si la mise en route consomme, une fois que les lampes sont allumées, la consommation est vraiment minime. Il est donc intéressant à mon sens d’accélérer le processus de passage au LED envisagé actuellement sur 10 ans."

Un retour d’ORES est attendu d’ici la fin janvier

Par ailleurs, Jean-Luc Meurice a décidé d’aller de l’avant, conscient que la suppression totale de l’éclairage public la nuit n’est probablement pas la meilleure option. "Il a été demandé à ORES de nous faire des propositions en vue de réduire les consommations autant que possible sans pour autant devoir tout couper. Pourquoi, par exemple, ne pas diminuer l’intensité là où c’est possible. Le gros débat est de proposer la meilleure alternative entre les économies d’une part et la sécurité de l’autre. J’aspire à trouver une autre solution pour Jodoigne. D’ici la fin du mois de janvier, je devrais avoir un retour d’ORES avec des propositions et un bilan à ce sujet."

Jean-Luc Meurice a également constaté que de nombreuses autres Communes du Brabant wallon ont opté à ce stade pour l’extinction de l’éclairage. Avec les éléments dont il disposera, il devrait proposer à Tanguy Stuckens, le président du collège provincial, de programmer une réunion du conseil 27+1 (les 27 Communes et la Province) sur le sujet.