Jodoigne : c’est deux fois Noël sur la Grand-Place, ces 10 et 11 décembre

Ce vendredi, pour l’ouverture du marché de Noël sur la place, le thermomètre flirtait avec le zéro degré vers 18 h, mais cela n’empêchait pas la chorale Geldonia dirigée par Amandine Pitance de réchauffer les cœurs. Ils étaient une grosse centaine, autour du chœur, à vouloir goûter à la fois aux illuminations et à leurs reflets colorés tout en tendant l’oreille. Place ensuite à la dégustation, et ce dans un parfum de churros et de vin chaud. Pour la première fois, deux foodtrucks voisinaient avec les stands, dont ceux du Kiwanis et du Télévie.

À la chapelle, ils sont donc neuf à exposer ces 10 et 11 décembre: Michel Doneux (tournage sur bois et bijoux tournés), Bénédicte Draguet (bijoux en polymère), Victoria Duprez (sacs banane), Martine Genot (reliure, acrylique et collages), Muriel Lefebvre (chapeaux faits main), Françoise Guillaume (savons artisanaux et créations en macramé), Clément Meerts (stylos et objets décoratifs en bois), Emmanuel Moreau (pièces en céramique utilitaires et décoratives) et Caroline Vanhoye (peintures sur soie). Leur expo-vente est ouverte samedi de 11 à 21h et dimanche de 11h à 18 h. Les chalets, eux, sont accessibles samedi de 11h à minuit et dimanche de 11 à 21 h.