Coups de couteau mortels à Jodoigne : la victime avait peu de chance de survivre

Aux enquêteurs et lors de la reconstitution, l’accusé avait expliqué avoir été menacé par la victime, qui le poursuivait à vélo et venait de le faire tomber en le heurtant volontairement. Alors que l’accusé se relevait, d’après sa version des faits, l’autre protagoniste se trouvait devant lui et a voulu se servir d’un grand couteau de cuisine qu’il transportait, coincé sous la ceinture de son pantalon.

Mais en sortant l’arme, M’hammed Sennour l’aurait laissée tomber. L’accusé l’aurait alors ramassée, puis a frappé en se relevant, pour se défendre.

Les enquêteurs et le légiste ont quelques objections à l’encontre de cette version. D’abord, ils ne comprennent pas trop comment la victime a pu pédaler en portant sous son t-shirt, simplement passé dans sa ceinture, un couteau de 31 cm dont la lame non repliable faisait 19,5 cm.

Ayoub Hireche a précisé dans un premier temps que la lame était orientée vers le bas. Puis vers le haut. Mais aucune de ces positions ne semble compatible avec la pratique du vélo, du moins sans se blesser.

Quant aux coups portés par l’accusé, le légiste a relevé qu’une seule des neuf plaies de la victime, lesquelles sont pratiquement toutes très profondes et résultent d’au moins huit coups de couteau, suit une trajectoire montante. Les autres sont soit rectilignes, soit descendantes. Et certaines laissent fortement penser que des coups ont pu être donnés alors que la victime se trouvait déjà au sol.

Une force importante mise pour frapper

Ce qui est certain, c’est la force importante mise par l’accusé pour frapper: la lame a sectionné deux côtes de M’Hammed Sennour, et est passée plusieurs fois aux travers des muscles intercostaux.

Le légiste a détaillé chaque plaie et les organes vitaux touchés. La lame du couteau de cuisine a ainsi sectionné partiellement l’artère carotide et transpercé la pomme d’Adam de la victime lors d’un coup porté au cou. Le poumon gauche a été percé à deux endroits différents lors d’autres coups, le foie a également été transpercé, et le couteau a aussi sectionné le péricarde, c’est-à-dire l’enveloppe du cœur, touchant la paroi du ventricule gauche.

Ce sont les importantes pertes de sang, ainsi que l’insuffisance respiratoire entraînée par l’envahissement des poumons par le sang, qui ont causé le décès.

L’avocate générale Stéphanie Bonté a demandé au légiste si la victime, avec ce type de blessures, avait une chance de s’en sortir. Le professionnel a répondu que si les faits s’étaient produits à proximité immédiate d’un service d’urgence, peut-être que le blessé aurait pu survivre. Mais sans certitude… Par contre, à l’endroit où se sont produits les faits, la mort était inévitable.